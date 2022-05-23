23 May 2022 - 20:25- Gündem G: 23 May 2022 - 21:01

Açık cezaevi izin süreleri uzatıldı

Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.
Açık cezaevi izin süreleri uzatıldı mask

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan covid-19 izinleri ile ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerinde kim hükümlülerin covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

YOKLAMA KAÇAĞI GENÇLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "550 bini bulan yoklama kaçağı vakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı.
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23 May 2022 - 20:25 - Gündem

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