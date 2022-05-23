Açık cezaevi izin süreleri uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan covid-19 izinleri ile ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre açık cezaevlerinde kim hükümlülerin covid-19 izinlerini 31 Temmuz 2022 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.
YOKLAMA KAÇAĞI GENÇLERE MÜJDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "550 bini bulan yoklama kaçağı vakaya gençlerimize müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.