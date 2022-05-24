KOÜ İşletme Fakültesi'ne dekan atandı

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi kapatılmış ve bu fakülte yerine iki yeni fakülte kurulmuştu. Kapatılan İİBF, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İşletme Fakültesi olarak ayrılmıştı. KOÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. Recep Tarı görevlendirilmişti. Bir süredir boş bulunan KOÜ İşletme Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Muhsin Halis atandı.

PROF. DR. MUHSİN HALİS KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis 2008 yılında profesör unvanını kazandı. Prof. Dr. Muhsin Halis geçmiş dönemde Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Yüzücü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanlığı, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.