24 May 2022 - 10:07- Gündem G: 24 May 2022 - 10:09

KOÜ İşletme Fakültesi'ne dekan atandı

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Siyasal Bilgiler ve İşletme Fakülteleri olarak ikiye ayrılmıştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. Recep Tarı görevlendirilmişti. İşletme Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Muhsin Halis atandı
KOÜ İşletme Fakültesi'ne dekan atandı mask

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi kapatılmış ve bu fakülte yerine iki yeni fakülte kurulmuştu. Kapatılan İİBF, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İşletme Fakültesi olarak ayrılmıştı. KOÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı olarak Prof. Dr. Recep Tarı görevlendirilmişti. Bir süredir boş bulunan KOÜ İşletme Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Muhsin Halis atandı.

PROF. DR. MUHSİN HALİS KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Halis 2008 yılında profesör unvanını kazandı. Prof. Dr. Muhsin Halis geçmiş dönemde Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Yüzücü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanlığı, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu.
# bir

24 May 2022 - 10:07 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.166.890 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, KOİDER’i yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi, KOİDER’i yalnız bırakmadı
Gülümse Kafe, Hızır Reis İlköğretim Okulu’nun emekli öğretmenlerini ağırladı mask
Gülümse Kafe, Hızır Reis İlköğretim Okulu’nun emekli öğretmenlerini ağırladı
Kandıra Belediyesi'ne ait atıl metal malzemeler satılacak mask
Kandıra Belediyesi'ne ait atıl metal malzemeler satılacak
Süpürgeli beton kaldırım işi yaptırılacak mask
Süpürgeli beton kaldırım işi yaptırılacak
Manzara eşliğinde yürüyüş keyfi mask
Manzara eşliğinde yürüyüş keyfi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açık cezaevi izni ne zaman bitecek? mask
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, açık cezaevi izni ne zaman bitecek?
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL