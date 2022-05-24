24 May 2022 - 10:29- Asayiş G: 24 May 2022 - 13:44

Kartepe'de intihar! Evinde kendini astı

Kartepe Ataevler Mahallesi'nde ikamet eden 40 yaşındaki bir kişi, evinin odasında iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kartepe'de intihar! Evinde kendini astı mask

Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden U.K. (40), evinin odasında iple kendini asarak yaşamına son verdi. Kendini asmış halde bulunan genç adamın yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde U.K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından U.K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan U.K.'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

24 May 2022 - 10:29 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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Yorumlar

(3)
02

erol demirbek TÜRK - al sana mutlu şehir kocaeli . kocaelide mutlu olanlar var ama HALK MUTLU DEĞİL.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 11:58
03

Hayatın Tırlık Olmuş - @erol demirbek TÜRK 02 nolu yoruma cevabı: senide bekleriz her konuya limonsunya her intihar edende yokluktan fakirlikten asmıyor geçen senede derincede bir arkadaşım kendini astı burada yine cıvıklık yaptın oysa sebebi nedir bilmediğin halde sadece tırlık olsun seninkisi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 13:13
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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