Kartepe'de intihar! Evinde kendini astı

Alınan bilgiye göre Kartepe Ataevler Mahallesi Bahar Sokak adresinde ikamet eden U.K. (40), evinin odasında iple kendini asarak yaşamına son verdi. Kendini asmış halde bulunan genç adamın yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde U.K.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından U.K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve 1 çocuk babası olan U.K.'nin neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.