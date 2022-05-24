Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü DEAŞ mensubu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Gaziantep ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 1'inin örgütün çatışma bölgelerine mühimmat sevkini sağladığı, 3'ünün örgüte lojistik destek sağlayan örgüt mensubu olduğu, diğer 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
24 May 2022 - 10:40- Asayiş Güncelleme: 24 May 2022 - 10:45
DEAŞ'ın bomba düzeneklerini hazırlayan örgüt mensubu yakalandı
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 DEAŞ'lı gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin bombalı eylemlerde kullanılan araçların bomba düzeneklerini hazırladığı, 3 kişinin de örgütün silahlı çatışmalarında görev aldığı tespit edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - İŞİN ÖZÜ DAEŞ BURADA. NE KADAR KUYUMUZU KAZACAK VARSA ABD AJANI AFGANLAR VB. HEPSİ BURADA .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.