Kandıra Belediyesi'ne ait atıl metal malzemeler satılacak

Belediyemize ait aşağıdaki tabloda belirtilen ekonomik ömrünü tamamlamış ikinci el metal malzemelerin satış ihalesi 08/06/2022 Çarşamba günü 15:30 ' da tabloda belirtilen saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile yapılacaktır. İkinci el metal malzemelerin satışı yapılmak üzere gerçekleştirilecek olup, ihaleye katılabilmek için 200,00 TL karşılığı şartname alınması, geçici teminatın yatırılması ve şartnamede belirtilen belgelerin düzenlenmesi zorunludur.

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