24 May 2022 - 10:50- Gündem G: 24 May 2022 - 10:52

Bozulan yolların üstyapı asfalt parke kaldırım yama işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bozulan yolların üstyapı asfalt parke kaldırım yama işleri yaptırılacak
Bozulan yolların üstyapı asfalt parke kaldırım yama işleri yaptırılacak mask

İzmit İlçesi Merkez ve Mahalle Statüsündeki Köylerinde Altyapı Çalışmaları Kapsamında Bozulan Yollarda Üstyapı (Asfalt, Parke, Kaldırım, Yama) III Etap İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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24 May 2022 - 10:50 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Ali - isu kaldırımları hatalı yapıyor!... döşenen taşların altına naylon serilmiyor üç sene sonra kaldırımlar ot içinde kalır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 11:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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