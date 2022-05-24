24 May 2022 - 10:53- Gündem G: 24 May 2022 - 10:54

Gülümse Kafe, Hızır Reis İlköğretim Okulu’nun emekli öğretmenlerini ağırladı

Kaliteli ve uygun hizmet ile vatandaşların memnuniyetini kazanan İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe, Hızır Reis İlköğretim Okulu’nun emekli öğretmenlerini bir araya getirdi
Gülümse Kafe, Hızır Reis İlköğretim Okulu’nun emekli öğretmenlerini ağırladı mask

İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe, uygun fiyatlı ve kalite ürünleri, ferah ortamı ve güler yüzlü personelleriyle vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özel gün ve etkinliklere de ev sahipliği yapan Gülümse Kafe, bu kez İzmit’te uzun yıllar eğitim alanında hizmet vermiş olan emekleri öğretmenleri ağırladı. 

GEÇMİŞ GÜNLERİ YÂD ETTİLER 

Hızır Reis İlköğretim Okulu’nun kuruluşundan itibaren görev alan emekli öğretmenler Ayten Akay, Günay Çankaya, Aynur Çorbacıoğlu, Seher Türker, Ayşe Uğurlu, Safiye Gündüz, Bahriye Cora, Fikret Kaya, Güngör Kınacı ve Şükran Yüceer Gülümse Kafe’de bir araya geldi. Geçmiş yılları yâd ederek keyifli bir gün geçiren eğitimciler hizmetten duydukları memnuniyeti ifade ederek böyle bir tesisi İzmit’e kazandıran İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler. 

24 May 2022 - 10:53 - Gündem

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