Bükreş’ten madalyalar ile döndüler

Avrupa Judo Birliği (European Judo Union) tarafından Romanya’nın Bükreş kentinde düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupasına 25 ülkeden, 350 sporcu katıldı. Judo camiasının en prestijli organizasyonlarından biri olan kupada Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un şampiyon judocuları da tatamiye çıkarak, ay yıldızlı bayrağımız için mücadele etti.
BİR ALTIN VE BİR BRONZ MADALYA KAZANDILAR
Önemli kupada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu judoculardan Erman Güren, 73 kg’da altın madalya kazanarak istiklal marşımızı okuturken bir diğer sporcumuz Abdulsamet Çakır ise 60 kg’da bronz madalya kazanarak Avrupa Ümitler Judo Kupasını noktaladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.