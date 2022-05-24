İzmit Belediyesi, KOİDER’i yalnız bırakmadı

Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl yapılan, geleneksel hale gelen KOİDER Bazaar Alışveriş Festivali’nin 3’üncüsü haftasonu İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Onlarca farklı firmanın stant açtığı festivalde kostüm defileleri, bando gösterisi ve workshoplar yapıldı. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Eray Bodur da, festivali ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti.