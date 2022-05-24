24 May 2022 - 11:28- Siyaset G: 24 May 2022 - 11:30

Anavatan Partisi İl Başkanı Gelecek’te ilçe başkanı oldu

Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanı olarak atanan Ahmet Karadaş, Gelecek Partisi Dilovası ilçe başkanı oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Anavatan Partisi İl Başkanı Gelecek’te ilçe başkanı oldu mask

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır tarafından Dilovası İlçe Başkanı Fesih Telli’nin görevden alınmasının ardından ilçe başkanı olarak Ahmet Karadaş atandığı duyuruldu. Çakır yaptığı açıklamada, “Dilovası İlçe Başkanımız olarak bayrağı daha yukarıya taşıyacağı inancıyla Ahmet Karadaş atanmıştır. İlçe Başkanımız Ahmet beye çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Karadaş’ın yaklaşık bir buçuk ay önce Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’na atandığı ortaya çıktı. Karadaş’ın neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor.

Ahmet Karadaş kimdir?

1981 Gebze doğumlu olan ve 1990 yılından itibaren Dilovası’nda yaşayan Ahmet Karadaş, üniversite mezunu olup özel bir şirkette iş yönetici olarak çalışmaktadır. Uzun yıllar Dilovası AK Parti’de siyaset yapmış olan Karadaş, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanıdır. Karadaş, 1994 yılında ağabeyi Nihat Karadaş’ı Şırnak’ta terörle mücadelede şehit olarak vermiştir.

24 May 2022 - 11:28 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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