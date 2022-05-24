Anavatan Partisi İl Başkanı Gelecek’te ilçe başkanı oldu

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır tarafından Dilovası İlçe Başkanı Fesih Telli’nin görevden alınmasının ardından ilçe başkanı olarak Ahmet Karadaş atandığı duyuruldu. Çakır yaptığı açıklamada, “Dilovası İlçe Başkanımız olarak bayrağı daha yukarıya taşıyacağı inancıyla Ahmet Karadaş atanmıştır. İlçe Başkanımız Ahmet beye çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Karadaş’ın yaklaşık bir buçuk ay önce Anavatan Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’na atandığı ortaya çıktı. Karadaş’ın neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor.
Ahmet Karadaş kimdir?
1981 Gebze doğumlu olan ve 1990 yılından itibaren Dilovası’nda yaşayan Ahmet Karadaş, üniversite mezunu olup özel bir şirkette iş yönetici olarak çalışmaktadır. Uzun yıllar Dilovası AK Parti’de siyaset yapmış olan Karadaş, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanıdır. Karadaş, 1994 yılında ağabeyi Nihat Karadaş’ı Şırnak’ta terörle mücadelede şehit olarak vermiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.