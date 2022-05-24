Freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaza, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyonun, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halis Tarhan, kızları Reyhan Tarhan ve Ayşegül Tarhan ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ayşegül Tarhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tarhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.