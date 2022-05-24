“Gülümse Bebek” ihalesini kazanan firma belli oldu

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan “Gülümse Bebek” projesi ile ailelere bir katkı olması amacıyla ailelere bebek seti hediye etmeye devam ediyor. Proje kapsamında Gülümse Bebek ve ihtiyaç sahibi ailelere destek paketleri alım işi İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 7. Katta bulunan Fen İşleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. Açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihaleye 5 firma teklif vermişti.

EN DÜŞÜK TEKLİF ÇOK DÜŞÜK

Toplam 1 milyon 972 bin 83 lira 33 kuruş muhammen bedel belirlenen ihaleye MC Atlas Limited Şirketi, Giray Mühendislik A.Ş., Galler Proje Tahhaüt Anonim Şirketi, Enpa Pazarlama ve Çetin Gıda Pazarlama teklif verdi. İhaleye yüksek teklifi 1 Milyon 491 bin lira ile Giray Mühendislik verirken en düşük teklifi ise 574 bin 500 liralık teklif ile Çetin Gıda Pazarlama vermişti. İhalenin üzerinden bir ay geçmesinin ardından İhale komisyonu nihai kararı verdi. Muhammen bedelin 4’te birini teklif eden Çetin Gıda Pazarlama ihaleyi kazanın firma oldu.

Teklifler:

MC Atlas Limited Şirketi: 928 bin 300 TL

Giray Mühendislik adına Demet Işıldak: 1 milyon 491 bin 565 TL

Galler Proje Tahhaüt Anonim Şirketi: 1 milyon 299 bin TL

ENPA pazarlama adına Emre Parlak: 649 bin 500 TL

Çetin Gıda Pazarlama: 574 bin 500 TL