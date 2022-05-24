24 May 2022 - 12:01- Gündem G: 24 May 2022 - 12:12

Sökülen banklara vatandaş tepkisi: Vatandaş yere mi oturacak
Sökülen banklara vatandaş tepkisi: Vatandaş yere mi oturacak mask
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WhatsApp ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz, deniz kenarındaki bankların sökülmesinden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili olarak, "Burası eski Gölcük yolunda, Naila denen yerin yanında banklar vardı. Banklar sökülmüş ve tesis oraya sandalye ve masa atmış. 1 bardak çay 8 TL orada, biz bankta oturup termostan çayımızı içiyorduk. Şimdi vatandaş yere mi oturacak? Oradaki banklar neden sökülmüş olabilir?" ifadelerini kullandı.

24 May 2022 - 12:01 - Gündem

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