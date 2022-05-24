Kültür Turizmi Yapmak İsteyenler İçin Türkiye’den 5 Rota

Kültür turizmi yapmak için mutlaka rotanızı yurt dışına çevirmeniz gerekmiyor. Türkiye’de de kültür turizmine uygun olan onlarca farklı lokasyon olduğunu unutmayın! Yurt içerisinde harika bir gezi programı hazırlayabilir ve çok özel yerleri gezerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Peki, nerelere gitmeli, nasıl bir rota hazırlamalı? Sizler için bazı önerilerimiz olacak. Hemen göz atmaya başlayın.

Efes Antik Kenti

Ege bölgesinin en çok ziyaret edilen ve yurt dışından da çok sayıda kişinin görmek için adeta akın ettiği Efes Antik Kenti, kültür turizmi için harika bir rotadır. Geçmişi M.Ö. 7000’li yıllara kadar dayanan bu kent, yüzyıllar boyunca başkent olarak çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış! Haliyle mutlaka görülmesi gereken tarihi yerlerin de başında geliyor.

Aspendos Antik Kenti

Sizlere bir diğer önerimiz de Aspendos Antik Kenti’ni ziyaret etmeniz olacak. Antalya’da yer alan bu tarihi yerde antik tiyatro da bulunuyor. Antik tiyatronun M.S. 2. Asırda inşa edildiği düşünülüyor. 20 bin kişi kapasiteli olan antik tiyatro, mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Gezginlerin uğrak lokasyonlarından biri haline gelen bu antik kenti de görmelisiniz.

Çatalhöyük

İç Anadolu Bölgesi, eşsiz kültürü ile en özel bölgelerden biridir. Rotanızı bu bölgeye çevirdiğinizde bambaşka kültürlerle de tanışmaya hazır olmalısınız. Özellikle Çatalhöyük, ziyaret edilmesi gereken yerlerin de başında geliyor. Bu bölge insanlık tarihine ışık tutuyor ve bu yönüyle de kültür turizmi alanında en önemli bölgelerden biri olmayı başarıyor.

Zilkale

Rize’nin en güzel doğal yerlerinden biri olan Fırtına Deresi’nin kenarında yer alan Zilkale görmeniz gereken ender güzelliklerden biridir. 8 burç ve 1 gözetleme kulesi bulunan kaleye çıktığınızda Karadeniz bölgesinin en güzel manzaralarına da tanıklık etmiş olacaksınız.

Kapalı Çarşı

Bu kez rotanızı İstanbul’a çevirmenizi öneriyoruz. Çok eski dönemlerden bu yana alışverişin merkezi olarak kullanılan Kapalı Çarşı, kültür turizmi dendiğinde ilk akla gelen yerlerden biri oluyor. Bu arada İstanbul’da gezilmeye değer yerlerin sayısı oldukça fazla ve yolda zaman kaybetmemek için siz de Sabiha Gökçen kiralık araba seçeneklerine göz atmak isteyebilirsiniz. Bunun için de Yolcu360.com adresini ziyaret etmenizi öneririz.