Kocaeli Valilik Basın Yayın’dan gazetemize 48.yıl kutlaması

Kocaeli Valilik Basın Yayın Müdürlüğü’nden Pelin Bozkuş, Mustafa Gülhan, İbrahim Aktaş ve Alaattin Arsoy, gazetemizi ziyaret ederek, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ile bir süre sohbet etti. Basın Yayın heyeti, gazetemizin 48’inci yılını kutladı. Yazı İşleri Müdürü Akbulut, gazetemiz ve ilimizdeki yerel basınla ilgili heyeti bilgilendirdi.