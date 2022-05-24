24 May 2022 - 12:57- Eğitim G: 24 May 2022 - 12:59

Mili Eğitim Bakanlığı, Tüpraş ve Rahmi M. Koç Müzesi’nden anlamlı iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı, Tüpraş ve Rahmi M. Koç Müzesi iş Birliğiyle, Türkiye Genelinde Milyonlarca İlköğretim Öğrencisi Bilim ve Sanayi Tarihiyle Buluştu
Mili Eğitim Bakanlığı, Tüpraş ve Rahmi M. Koç Müzesi’nden anlamlı iş birliği mask
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Milli Eğitim Bakanlığı, Tüpraş ve Rahmi M. Koç Müzesi  tarafından yürütülen proje kapsamında, ilköğretim öğrencileri EBA Platformu üzerinden, Türkiye'nin sanayi, ulaşım ve iletişim tarihine adanmış ilk müzesi olma özelliğini taşıyan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergiyi ve müzeyi detaylı anlatan çekimi izledi.  Milli Eğitim Bakanlığı, Rahmi M. Koç Müzesi ve Tüpraş; çevrim içi program ile çocukları geçmişten günümüze tüm dönemlere ait bilim, sanayi, ulaşım ve iletişim tarihiyle tanıştırdı.  Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle EBA ders ortamında gerçekleşen programa yoğun ilgi gösterildi. Öğretmenleriyle birlikte ders saatinde detaylı müze çekimini izleyen öğrenciler sanayi tarihinde yolculuğa çıktı. 

Türkiye’nin ilk ve en büyük sanayi müzesi

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi olan Rahmi M. Koç Müzesi, farklı dönemlerden 14 binin üzerinde objeyle ziyaretçilerine her gelişlerinde yeni keşifler yapma fırsatı sunuyor.

Rahmi M. Koç Müzesi’nde devam eden “Dünya Bebekleri Sergisi”ni ve müzeyi, müze eğitmeni eşliğinde sanal ortamda öğrencilere tanıtan Tüpraş, aynı zamanda sanayi, lengerhane, girişimcilik gibi kavramlar hakkında öğretici bilgileri de paylaştı.İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi’ni detaylı anlatan çekimi https://www.youtube.com/watch? v=adYkKOljeYo linkinden izleyebilirsiniz.

24 May 2022 - 12:57 - Eğitim

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