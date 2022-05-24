İzmitli esnaflar Merkez Bankası’ndan şikayetçi

Gazetemize ulaşan İzmitli bir esnaf, Merkez Bankası’nın son bir yıldır bozuk para ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek mağdur olduklarını söyledi. Esnaf, Merkez Bankası’na gidip bozuk para istediklerinde Yahya Kaptan’da bulunan ROMATEM’in yanında açılan PTT Şubesi’ne yönlendirdiklerini ifade ederek, “Yaklaşık bir yıl öncesine kadar Merkez Bankası’ndan bozuk para alabiliyorduk, şimdi alamıyoruz. Bizim İzmit merkezden ROMATEM’e gitmemiz yarım saatimizi alıyor. Daha merkezi bir noktadan almak istiyoruz” şeklinde konuştu.