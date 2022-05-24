24 May 2022 - 13:41- Asayiş G: 24 May 2022 - 13:46

Kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu, beraat etti

Kocaeli'de kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın, delil yetersizliği sebebiyle beraatine karar verildi.
Kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu, beraat etti mask

Kocaeli'de yaşayan 9. sınıf öğrencisi S.N.R., arkadaşı S.K.'nın babası Ö.K. tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine şüpheli hakkında "zincirleme şekilde cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açıldı. Mağdur duruşmadaki ilk ifadesinde "Sanık Ö.K., bana sürekli fiziğimin çok güzel olduğunu söyleyerek, dar kıyafetler giymemi istiyordu. Bir gün arkadaşım S.K. ile evlerinde yatıyorduk. Beni mutfağa çağırarak tacizde bulundu, eşofmanımı indirerek özel bölgelerimi elledi" demişti.

Sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.K. ve mağdur S.N.R.’nin annesi katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği sebebiyle sanığın beraatine karar verdi.

24 May 2022 - 13:41 Kocaeli- Asayiş

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