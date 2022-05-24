Kızının arkadaşına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu, beraat etti

Kocaeli'de yaşayan 9. sınıf öğrencisi S.N.R., arkadaşı S.K.'nın babası Ö.K. tarafından cinsel tacize maruz bırakıldığını iddia ederek, suç duyurusunda bulundu. Genç kızın şikayeti üzerine şüpheli hakkında "zincirleme şekilde cinsel taciz" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açıldı. Mağdur duruşmadaki ilk ifadesinde "Sanık Ö.K., bana sürekli fiziğimin çok güzel olduğunu söyleyerek, dar kıyafetler giymemi istiyordu. Bir gün arkadaşım S.K. ile evlerinde yatıyorduk. Beni mutfağa çağırarak tacizde bulundu, eşofmanımı indirerek özel bölgelerimi elledi" demişti.
Sanığın Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuksuz sanık Ö.K. ve mağdur S.N.R.’nin annesi katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği sebebiyle sanığın beraatine karar verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.