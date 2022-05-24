24 May 2022 - 15:58- Spor G: 24 May 2022 - 15:59

Derince’de yelkenliler büyüledi
Derince’de yelkenliler büyüledi mask

Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları” büyüledi. Kent genelinde birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliği yapan kulübün öncülüğünde bu kez 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları düzenlendi. Hafta sonu gerçekleşen yarışları Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, yelken camiasının önde gelen isimleri ve sporseverler takip etti. Törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

24 May 2022 - 15:58 - Spor

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Derince’de yelkenliler büyüledi mask
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