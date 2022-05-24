24 May 2022 - 15:58- Spor G: 24 May 2022 - 15:59

İnşaat Mühendisleri halıda kapışıyor
İnşaat Mühendisleri halıda kapışıyor mask

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen futbol turnuvası başladı. Doğu Kışla Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan turnuva, geçen yıl hayatını kaybeden şube üyesi aynı zamanda Kocaeli Üniversitesi’nde de uzun yıllar görev yapan Dr. İnşaat Mühendisi Cüneyt Yılmaz anısına düzenleniyor. İnşaat mühendislerinden oluşan 10 takımın katıldığı turnuvanın açılışına ilgi yoğundu.

24 May 2022 - 15:58 - Spor

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