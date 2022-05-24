24 May 2022 - 15:58- Spor G: 24 May 2022 - 16:00

Hentbolda Türkiye Kupası Komşu’da sahibini bulacak
Hentbolda Türkiye Kupası Komşu’da sahibini bulacak mask

2021-2022 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları 28 ve 29 Mayıs 2022 tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Dörtlü Final'in ilk gününde saat 14.00'te Beşiktaş - Spor Toto takımları karşılaşacak. Beykoz Belediyesi ile Eskişehir Ormanspor arasında oynanacak ikinci yarı final maçı aynı gün ise saat 16.00'da başlayacak. Her iki karşılaşma da TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak. İkinci günde ise yarı final mağlup takımları arasında oynanacak üçüncülük maçı 16.00'da başlayacak. Türkiye Kupası'nın sahibinin belirleneceği final maçı 20.30'da start alacak.
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24 May 2022 - 15:58 - Spor

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