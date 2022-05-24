Her ay gerçekleştirilen etkinliğe bütün okulun katıldığını belirten Bekir İlhami-Fatma Nedime Calp İlkokulu Müdürü Timur Sağsöz, en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildiğini de söyledi. ‘Kitap Okumayı Önemsiyorum’ etkinliğinin okuldan başlayarak yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini, aynı zamanda öğretmenlerin de bu etkinliğe dahil olmasıyla beraber kolektif bir eğitim anlayışının teşekkül ettiğini ifade etti. Sağsöz, bu etkinliklerin öğrencilerin sadece akademik yönden gelişimine değil, aynı zamanda psiko-sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkı sağladığını, bu yönüyle ‘ÖNEM’ projesi adı altında okulda gerçekleştirdikleri etkinliklerin çok yararlı olduğunubelirtti.
24 May 2022 - 16:03- Gündem Güncelleme: 24 May 2022 - 16:05
Karamürselli öğrenciler, ‘Kitap Okumayı Önemsiyor’
Karamürsel Bekir İlhami-Fatma Nedime Calp İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geçen dönem uygulanmaya başlanan ‘ÖNEM’projesi kapsamında ‘Kitap Okumayı Önemsiyorum’ adlı etkinliği her ay gerçekleştiriliyor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.