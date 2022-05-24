Karamürselli öğrenciler, ‘Kitap Okumayı Önemsiyor’

Her ay gerçekleştirilen etkinliğe bütün okulun katıldığını belirten Bekir İlhami-Fatma Nedime Calp İlkokulu Müdürü Timur Sağsöz, en fazla kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller verildiğini de söyledi. ‘Kitap Okumayı Önemsiyorum’ etkinliğinin okuldan başlayarak yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini, aynı zamanda öğretmenlerin de bu etkinliğe dahil olmasıyla beraber kolektif bir eğitim anlayışının teşekkül ettiğini ifade etti. Sağsöz, bu etkinliklerin öğrencilerin sadece akademik yönden gelişimine değil, aynı zamanda psiko-sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli katkı sağladığını, bu yönüyle ‘ÖNEM’ projesi adı altında okulda gerçekleştirdikleri etkinliklerin çok yararlı olduğunubelirtti.