24 May 2022 - 16:04- Gündem G: 24 May 2022 - 16:05

Güzel Kıyı öğrencilerinden TÜBİTAK Bilim Fuarı

Karamürsel İlçesi Ereğli Güzel Kıyı Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında hazırlanan projeler tanıtıldı
Güzel Kıyı öğrencilerinden TÜBİTAK Bilim Fuarı mask

Karamürsel Ereğli Güzel Kıyı Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları projelerini tanıttı.Programda konuşan Ereğli Güzel Kıyı Ortaokul Müdürü Zeki Karadeniz, öğrencilerin çalışmalarının sadece bu aşamada kalmayıp imkanlar dahilinde daha da geliştirilerek yeni projeler üretip ülkenin kullanımına sunulacak şekilde kendilerini geliştirmelerinin önemini vurguladı. Etkinliğe katılan İlçe Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, hazırlanan projeleri tek tek gezerek yapılan çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgi aldı. Programda İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler hazır bulundu.

24 May 2022 - 16:04 - Gündem

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