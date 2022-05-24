24 May 2022 - 16:04- Siyaset G: 24 May 2022 - 16:05

Anıtkabir’i hiç görmeyen Uzunbeyliler, Ata’nın huzuruna çıktı

CHP Kartepe İlçe Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında daha önce Anıtkabir'e hiç gitmemiş,Uzunbey’de yaşayan yaklaşık 100 kişiyi 2 otobüsle Anıtkabir'e gönderdi
Anıtkabir’i hiç görmeyen Uzunbeyliler, Ata’nın huzuruna çıktı mask

Çoğunluğunu daha önce Anıtkabir’e hiç gitmemiş çocukların ve ailelerinin oluşturduğu Uzunbeyliler,CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve yönetiminin öncülüğünde Anıtkabir’e giderek Ata’nın huzuruna çıktı.Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin, kafileyi Ankara’ya uğurlamak için sabah saat 07.00’de Uzunbey’de vatandaşlarla bir araya geldi. Merttürk, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti.

“O MANEVİ RUHU DAHA YÜREKTEN HİSSETMİŞLERDİR”

Merttürk, “Öncelikle Mahalle Başkanım Şenol Sarı, çok değerli Uzunbeyli hemşerilerimizden henüz Anıtkabir’i hiç görmemiş olanların olduğunu ve görmek istediklerini bize iletti. Biz de elbette böylesi önemli bir talebe duyarsız kalamazdık. Bu ziyaret sonrasında hemşerilerimizin birlik ve beraberliğimizin teminatı olan o manevi ruhu, daha yürekten hissederek döndüklerine inanıyorum” dedi. Uzunbeyli vatandaşlar da CHP Kartepe İlçe Başkanı Merttürk nezdinde organizasyona destek verenlere teşekkür ettiler.

24 May 2022 - 16:04 - Siyaset

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