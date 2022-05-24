Bilgi Köprüsü Montessori, velilerle piknikte stres attı

Pazar günü Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu velileri ve öğrencileriyle Kandıra Kerpe Ömer Ağzı Koyu’nda gerçekleşen piknik, sabah yapılan çember saati ve spor etkinliği ile başladı. Tüm veliler ve eğitmen kadrosu, oluşan büyük çemberde spora eksiksiz katıldılar. Program doğa eğitmeni eşliğinde ahşap bloklardan orman kolyesi yapımı ile devam ederken ardından sağlıklı yaşam için hep birlikte 4 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleşti.

GELENEKSEL OYUNLARI OYNADILAR

Öğlene kadar dolu dolu etkinliklerle devam eden piknik etkinliği yemek molası verilerek birlik ve beraberlik çerçevesinde büyük sofralar etrafında toplanıldı. Mini bir yarış düzenlenirken yarış sonrası kazanan katılımcılara hediye takdim edildi. Tüm anne, baba, çocuklar ve öğretmenlerle geleneksel oyunlardan çuval yarışı, halat çekme, ip atlama, yakan top ve voleybol oynandı. Havanın sıcak ve bol güneşli olması nedeniyle çocuklar deniz kenarında kum ile oynayıp suyun keyfini çıkardılar.