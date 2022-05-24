Bilgi Köprüsü Montessori, velilerle piknikte stres attı

Pazar günü Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu velileri ve öğrencileriyle Kandıra Kerpe Ömer Ağzı Koyu’nda gerçekleşen piknik, sabah yapılan çember saati ve spor etkinliği ile başladı. Tüm veliler ve eğitmen kadrosu, oluşan büyük çemberde spora eksiksiz katıldılar. Program doğa eğitmeni eşliğinde ahşap bloklardan orman kolyesi yapımı ile devam ederken ardından sağlıklı yaşam için hep birlikte 4 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleşti.
GELENEKSEL OYUNLARI OYNADILAR
Öğlene kadar dolu dolu etkinliklerle devam eden piknik etkinliği yemek molası verilerek birlik ve beraberlik çerçevesinde büyük sofralar etrafında toplanıldı. Mini bir yarış düzenlenirken yarış sonrası kazanan katılımcılara hediye takdim edildi. Tüm anne, baba, çocuklar ve öğretmenlerle geleneksel oyunlardan çuval yarışı, halat çekme, ip atlama, yakan top ve voleybol oynandı. Havanın sıcak ve bol güneşli olması nedeniyle çocuklar deniz kenarında kum ile oynayıp suyun keyfini çıkardılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.