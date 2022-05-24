24 May 2022 - 16:05- Gündem G: 24 May 2022 - 16:06

Tokatlılar Başkanı Şahin ADD’ye üye oldu
Tokatlılar Başkanı Şahin ADD’ye üye oldu mask

Kocaeli Kitap Fuarı’nda ADD Kocaeli Şubesi’nin #ÜyeOl #EtkiyiArttır standına özel olarak ziyarette bulunan Kocaeli Tokatlılar Derneği Başkanı Turan Şahin, şubeye üye oldu. ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, Dernek Başkanı Turan Şahin'e teşekkür ederek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Söylev (Nutuk) adlı eserini hediye etti.

24 May 2022 - 16:05 - Gündem

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