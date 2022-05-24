“Kapasite kullanımlarındaki artışlar ihracata yansıyacaktır”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre mayıs ayı kapasite kullanım oranı sonuçlarını değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Oda olarak her ay düzenli olarak açıkladığımız imalat sanayinde kapasite kullanım oranı mayıs ayında ilimizde yüzde 71.8 ile geçen aya göre 0.4 puan, geçen yılın aynı ayına göre 1.5 puan arttı. Merkez Bankası tarafından yüzde 78 olarak açıklanan Türkiye imalat sanayinin kapasite kullanım oranı ise geçen aya göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre 2.7 puan arttı. Hem Türkiye genelinde hem Kocaeli’de kapasite kullanım oranlarındaki artışı memnuniyetle görüyoruz. Bu artışın, üretim ve ihracata da yansımalarını göreceğimizi bekliyoruz” dedi.

SEKTÖRLERİN DURUMU

Sektörlere yönelik açıklamasında; kimya, makine, metal, elektrik elektronik, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranlarının genel ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Mayıs ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının haziran ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerine baktığımızda; firmaların yüzde 17’si iç siparişlerinin arttığını belirtilirken, yüzde 27’si azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 56’snda ise iç sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. İhracat yapan firmaların ise yüzde 22’si dış siparişlerinin haziran ayında arttığını belirtirken, yüzde 24’ü azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 54’ünde alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır” diye konuştu.