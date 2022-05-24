5G için imza attılar

Yeni nesil iletişim teknolojisi 5G’nin Türkiye’de tanıtımı ve etkin bir şekilde kullanımı amacıyla Hannover Fairs Turkey, Vodafone Business, Nokia ve MEXT arasında gerçekleşen iş birliği için karşılıklı imzalar MESS Teknoloji Merkezi MEXT’te atıldı.İmza törenine, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Annika Klar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Nokia Türkiye Genel Müdürü Özgür Deniz Erzincan, MESS Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Efe Erdem katıldı. 8-11 Haziran’da düzenlenecek olan WIN EURASIA Fuarı, endüstriyel 5G senaryolarına platform olacak. Vodafone Business, Nokia, MEXT ve Deutsche Messe, fuar bünyesinde yer alan 5G Arena’da birlikte çalışacak.