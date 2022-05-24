24 May 2022 - 16:07- Ekonomi G: 24 May 2022 - 16:08

Arabam.com’un Garaj’ında marka çeşitliliği artıyor

Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, Garaj uygulamasını geliştirip, hizmet sağlayıcı marka çeşitliliğini artırarak kullanıcılarına pratik hizmetler sunuyor. 
Arabam.com’un Garaj’ında marka çeşitliliği artıyor mask
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Konu ile ilgili açıklama yapan arabam.com Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Dr. Naim Çetintürk, “Garaj uygulamamızı hizmete sunduğumuz günden itibaren kullanıcı sayımız katlanarak artıyor. Kullanıcıların beklentilerini ve ihtiyaçlarını takip ediyoruz, uygulama içerisinde sunduklarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Uygulamamızı deneyimleyenlere alternatif çözümler sunduğumuz için mutluyuz. Garaj hizmetini kullananlar otomobilleri ile ilgili farklı hizmet sağlayıcıları tek çatı altında bulabiliyor. Yakıt hizmetleri kısmında Aytemiz, oto kuaför hizmetleri kısmında AutoClub ve Dry Car Care, servis ve bakım hizmetleri kısmında Intercity, yol yardım hizmetleri kısmında Remo Assist, sigorta/kasko hizmetleri kısmında da HangiKredi markaları ile iş birliklerimiz bulunuyor” dedi.
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24 May 2022 - 16:07 - Ekonomi

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