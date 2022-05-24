24 May 2022 - 16:08- Siyaset G: 24 May 2022 - 16:09

"Genel Başkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Mayıs saat 14:00’te Darıca Çınaraltı Meydanı’nda vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelecek. İlçe Başkanı Güven Altay, “Hemşerimiz de olan Genel Başkanımızı en iyi şekilde ağırlamak için ilçe yönetimimizle birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi
"Genel Başkanımızı en iyi şekilde ağırlayacağız" mask

Son 2 yıldır Türkiye’nin dört bir köşesindeki il ve ilçeleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Mayıs Perşembe Kocaeli turuna çıkıyor. Kocaeli programı kapsamında 3 ilçeye uğrayacak olan Akşener, Çayırova ziyaretinin ardından saat 14:00'te Darıca'ya gelecek. Çınaraltı Meydanı’nda Darıcalı hemşerileriyle bir araya gelecek olan Akşener, esnafları da ziyaret ederek halkın sesini dinleyecek. İYİ Parti Lideri Akşener, Darıca ziyaretinin ardından ise İzmit’e geçecek.

“HALKIMIZIN SESİ OLUYOR”

Darıca İlçe Başkanı Güven Altay, “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, 20 Ocak 2020'den bu yana hiç ara vermeden Türkiye’mizi adım adım dolaşarak halkımızın sesi oluyor. Perşembe günü saat 14:00’te de Genel Başkanımızı Darıca’mızda misafir edeceğiz. Darıcalı esnaflarımızla konuşarak sıkıntılarını dinleyecek olan Genel Başkanımız, Darıca’mızın kalbinin attığı Çınaraltı Meydanı’nda da vatandaşlarımızla bir araya gelecek. Hemşerimiz de olan Genel Başkanımızı en iyi şekilde ağırlamak için ilçe yönetimimizle birlikte hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Büyük buluşmaya tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.

24 May 2022 - 16:08 - Siyaset

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