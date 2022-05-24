Cumhuriyet Parkı Kafeterya yenileme projesine başlandı

İzmit Belediyesi, Eylül ayında yeniden hizmete açtığı Cumhuriyet Parkı içerisindeki kafeteryada yenileme çalışmalarına başladı. Cumhuriyet Parkı Kafeterya Yenileme Projesi kapsamında kafede zemin kaplama, tavan ve duvar kaplama çalışmaları devam ediyor. Tüm vatandaşların rahatça faydalanabileceği, kafe hizmetinin yanında kitap okuyarak da vakit geçirilebileceği iç ve dış mekanlar içerisinde konforu da barındıracak.
ESTETİK VE KONFORLU OLACAK
Cumhuriyet Parkı Aile Çay Bahçesi ve kafeteryaya, vatandaşlar ilk günden beri yoğun ilgi gösteriyor. Yenileme çalışmaları tamamlandığında çok daha estetik ve konforlu olacak çay bahçesi ve kafeterya İzmitlilere yakışık bir hale gelecek. İzmit Belediyesi, halka uygun ve kaliteli hizmet sunmak adına kendi işlettiği tüm sosyal tesislerde olduğu gibi, Cumhuriyet Parkı’ndaki kafeteryayı da yenileme projesi bittikten sonra kendi uhdesinde işletecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.