“Girintili-çıkıntılı kişiye özel uygulama yapmışsınız Zinnur Bey”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 46 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı.

“BU ALAN KONUT İMARINA AÇILMIYOR MU?”

Gebze Belediyesi’ndeki bazı mahallelerde konut alanı sınırlarının yeniden düzenlemesine CHP şerh koydu. Tanış, “100 civarında itiraz olmuş. O yüzden şerh koyduk” ifadelerinde bulunurken Taşdemir, “Önceki aylarda baya tartışma yaşanmıştı. Gebze Belediye başkanımız mutlak tarım alanlarının olmadığını belirtmişti. Yaptığımız tespitlerde mutlak tarım alanlarının olduğunu gördük” dedi. Büyükakın, “Mutlak tarım alanı imara açılabilir mi?” sorusu üzerine Taşdemir, “Açılamaz ama siz açıyorsunuz” dedi. Büyükakın ise “İmar planı yapmak ayrıca bir şey.” şeklinde cevap verdi. Taşdemir, “Bu alan konut imarına açılmıyor mu? Bu bölgede plan değişikliği yapılmıyor mu? Amaç ne?” dedi. Büyükakın, “Tarımdan çıkartılmadan mutlak tarım arazisine konut yapılabilir mi? Bunu bilmiyor musunuz? Plan yapılıyor. Plan yapılması demek tarımdan çıkması demek mi? Tarımdan çıkması için önce kamu yararı kararı alınması gerekiyor” şeklinde cevap verdi.

“MUTLAK TARIM ALANI İMARA ÇEVRİLMEDİ”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz söz alarak, “1975’lerden beri meskun olan bir mahalle. Daha önceki çalışmalarda gözden kaçırılmış. 100 binlerce dönüm araziyi imara açıyor dedi Engin Bey. Mutlak tarım alanı imara çevrilmedi. Herhangi bir mutlak tarım alanına dokunma diye bir şey söz konusu değil. Herhangi bir ilave alan söz konusu değil. Mutlak tarım diye nitelendirmek istedikleri yer Kadıllı Mahallemiz” dedi. Taşdemir, “600-700 metrekare civarında bir alanda imar plan değişikliği yapılıyor. Bunun içerisinde belli bir kısmı da mutlak bir tarım alanıydı. Tarıma açmıyorsunuz. ” dedi.

“BU SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ”

Büyükakın, “Donatı alanı olarak planlandı. Tarımdan direkt çıkartamaz. Tarım alanına konut fonksiyonu yüklemek için planlama yapar, hazırlar ama tarım alanından onu çıkartması için önce meclisinden kamu yararı kararı alması, valilikten, bakanlıktan izin alması lazım. Siz şu anda yoku tartışıyorsunuz. Şu anda tarımdan çıkan bir yer yok” dedi. Tanış ise, “Bu sürecin önünü açıyor muyuz, açıyoruz” dedi. Taşdemir, “Girintili-çıkıntılı kişiye özel uygulama yapmışsınız Zinnur Bey. Kaç kişi aradı beni. Tamamen hiçbir yerde böyle plan değişikliği görmedim. Biz bunu mahkemeye taşıyacağız” dedi. Büyükakın, “Şahsa özel bir şey varsa çıkarıp gösterirsiniz. O zaman biz de Zinnur Bey’den hesap sorarız. Zan altında bırakmayın. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.