İzmit Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenleyecek

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınları birbirinden güzel etkinliklerle bir araya getirmeye ve kentte kadın dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kadınlar için Büyükada turu düzenleyen İzmit Belediyesi bu kez Kadınlar Matinesi gerçekleştirecek.
25 MAYIS ÇARŞAMBA
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Kadınlar Matinesi, 25 Mayıs Çarşamba günü 13.30 – 17.30 saatleri arasından Alikahya Düğün Salonunda gerçekleşecek. İzmit’in sevilen sanatçısı Prens Baha’nın sahne alacağı ücretsiz Kadınlar Matinesine tüm kadınlar davetlidir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.