İzmit Belediyesi Kadınlar Matinesi düzenleyecek

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınları birbirinden güzel etkinliklerle bir araya getirmeye ve kentte kadın dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kadınlar için Büyükada turu düzenleyen İzmit Belediyesi bu kez Kadınlar Matinesi gerçekleştirecek.

25 MAYIS ÇARŞAMBA

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla Kadınlar Matinesi, 25 Mayıs Çarşamba günü 13.30 – 17.30 saatleri arasından Alikahya Düğün Salonunda gerçekleşecek. İzmit’in sevilen sanatçısı Prens Baha’nın sahne alacağı ücretsiz Kadınlar Matinesine tüm kadınlar davetlidir.