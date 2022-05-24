24 May 2022 - 16:41- Gündem G: 24 May 2022 - 16:43

Büyükakın’dan Tanış’a: Aynı partide olsaydık alkış tutacaktınız yaptığımız işe

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Interteks Fuar Alanı ile ilgili tartışma yaşandı. Büyükakın, CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Interteks’in Kartepe’ye gitmesinin bir mahsuru var mı fuar alanına. Hiçbir maddede sözünüzü tutmadınız ki. Aynı partiden olsaydık alkış tutacaktınız yaptığımız işe. Muhalif olduğunuz için evet diyemiyorsunuz. Keşke diyebilseniz” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Büyükakın’dan Tanış’a: Aynı partide olsaydık alkış tutacaktınız yaptığımız işe mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 46 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı.

“MUHALİF OLDUĞUNUZ İÇİN EVET DİYEMİYORSUNUZ”

Tanış, “ Bir gecede Interteks gidiyor. Komisyona havale etseydik; oy birliğiyle yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? Siz karar verdiniz, yaptınız” dedi. Büyükakın ise, “Nereye gitti Interteks? Fuar alanında lunapark korunacak. Interteks’in Kartepe’ye gitmesinin bir mahsuru var mı fuar alanına. Hiçbir maddede sözünüzü tutmadınız ki. Aynı partiden olsaydık alkış tutacaktınız yaptığımız işe. Muhalif olduğunuz için evet diyemiyorsunuz. Keşke diyebilseniz.” dedi. Tanış, “Evet dediğimiz maddelerde teker teker oylama yapalım. Bizim size verdiğimiz desteği yok kabul ediyorsunuz” dedi. Büyükakın, “Asla. Ben size hep teşekkür ettim. Hiçbir zaman da esirgemedim. Buraya yok yere hayır diyorsunuz. Interteks’i nereye kaçırıyorum?” dedi. 

24 May 2022 - 16:41 - Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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