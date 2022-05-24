Büyükakın’dan Tanış’a: Aynı partide olsaydık alkış tutacaktınız yaptığımız işe

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 46 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı.
“MUHALİF OLDUĞUNUZ İÇİN EVET DİYEMİYORSUNUZ”
Tanış, “ Bir gecede Interteks gidiyor. Komisyona havale etseydik; oy birliğiyle yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? Siz karar verdiniz, yaptınız” dedi. Büyükakın ise, “Nereye gitti Interteks? Fuar alanında lunapark korunacak. Interteks’in Kartepe’ye gitmesinin bir mahsuru var mı fuar alanına. Hiçbir maddede sözünüzü tutmadınız ki. Aynı partiden olsaydık alkış tutacaktınız yaptığımız işe. Muhalif olduğunuz için evet diyemiyorsunuz. Keşke diyebilseniz.” dedi. Tanış, “Evet dediğimiz maddelerde teker teker oylama yapalım. Bizim size verdiğimiz desteği yok kabul ediyorsunuz” dedi. Büyükakın, “Asla. Ben size hep teşekkür ettim. Hiçbir zaman da esirgemedim. Buraya yok yere hayır diyorsunuz. Interteks’i nereye kaçırıyorum?” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.