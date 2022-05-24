Semih ve Diogo’nun opsiyonu olumlu kullanıldı

Kocaelispor’da 3 yıldır forma giyen Semih Karadeniz ve bu sezon öncesinde transfer edilen Diogo Aleksis Özçakmak’ın opsiyon hakları olumlu kullanıldı ve futbolcularla devam kararı alındı. Semih bu sezon 18 lig 3 de kupa olmak üzere 21 maçta 1669 dakika sahada kaldı. Sezona iyi başlayan ve formayı da giyen Diogo ise 20 lig 1 de kupa olmak üzere 21 maçta 1704 dakika forma giydi.