24 May 2022 - 16:42- Spor G: 24 May 2022 - 16:44

Semih ve Diogo’nun opsiyonu olumlu kullanıldı
Semih ve Diogo’nun opsiyonu olumlu kullanıldı mask
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Kocaelispor’da 3 yıldır forma giyen Semih Karadeniz ve bu sezon öncesinde transfer edilen Diogo Aleksis Özçakmak’ın opsiyon hakları olumlu kullanıldı ve futbolcularla devam kararı alındı. Semih bu sezon 18 lig 3 de kupa olmak üzere 21 maçta 1669 dakika sahada kaldı. Sezona iyi başlayan ve formayı da giyen Diogo ise 20 lig 1 de kupa olmak üzere 21 maçta 1704 dakika forma giydi.

24 May 2022 - 16:42 - Spor

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