İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi’nde vatandaşları dinledi

Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini dinlemek amacıyla İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya başkanlığında Sepetçi Mahallesi’nde toplantı gerçekleştirildi. Mahalle Konağı’nda yapılan toplantıda İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Emirşah Torun, Ünal Özmural ve Cem Güler ile birlikte Muhtar İşleri Müdürü Server Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerine kulak verdi.
MUHTARLARI DİNLEDİLER
İzmit Belediyesi başkan yardımcıları toplantı sonrası Sepetçi Mahalle Muhtarı Necdet Çetin ve çevre mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi. Muhtarların mahalleri adına dile getirdikleri talepleri not alan İzmit Belediyesi yetkilileri, taleplerin yerine getirilmesi adına en kısa sürede çalışmaların başlayacağını aktardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.