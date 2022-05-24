Dinlenme tesisine girerken park halindeki tırlara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gerede- Karabük yolu Çayören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisine giren isteyen Şefika Azoğlu idaresindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, tesiste park halinde olan 2 tıra çarparak aralarında kaldı. Bir kısmı tırın altında kalarak hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü ve 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Şefika Azoğlu, kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise, tedavisi için Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.