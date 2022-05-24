Fuar Alanı için yapılan değişikliğe oy birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 46 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı.

İSU’YA 45 MİLYONLUK EK ÖDEME

Kartepe Belediyesi’nin sınırları dahilinde kentsel yerleşim alanları içerisinde kalan tarım alanları ile ilgili kamu yararı alınması raporu kapsamında Kartepe’de Özdilek AVM ile Cengiz Topel Havaalanı arasında yer alan 321 dönüm arazide Uluslararası Fuar alanı yapılması için arazinin imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. İSU’nun 2022 yılı 45 milyon TL’lik ek ödenek talebi oy çokluğuyla geçti.