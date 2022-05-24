Fuar Alanı için yapılan değişikliğe oy birliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 46 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlık yaptı.
İSU’YA 45 MİLYONLUK EK ÖDEME
Kartepe Belediyesi’nin sınırları dahilinde kentsel yerleşim alanları içerisinde kalan tarım alanları ile ilgili kamu yararı alınması raporu kapsamında Kartepe’de Özdilek AVM ile Cengiz Topel Havaalanı arasında yer alan 321 dönüm arazide Uluslararası Fuar alanı yapılması için arazinin imar değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. İSU’nun 2022 yılı 45 milyon TL’lik ek ödenek talebi oy çokluğuyla geçti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.