İSU meclisi fena gerildi! CHP meclisi terk etti

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Büyükşehir Meclisi toplantısı sonrası yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zinnur Büyükgöz başkanlığında yapılan meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Ali Sağlık’ın faaliyet raporunun sunduğu toplantıda 2021 yılı faaliyet raporunu sundu.



“ÖĞRENCİ EVLERİNE YÜZDE 50 İNDİRİMLİ SU TALEBİ”

Gündem maddeleri öncesi muhalefetin önergeleri okundu. CHP grubu meclis üyeleri son gelen zamlarla birlikte geçinmekte zorlanan öğrenciler için öğrenci evlerine verilen suyun yüzde 50 indirimli olması istendi. Önerge daha sonra yazılı olarak cevaplanacak. Muhalefetin bir başka önergesinde İSU’ya ait 343 kiralık araç soruldu. Bu araçların sadece 196’sının İSU ana faaliyetleri için kullanıldığını ifade eden Muhalefet grubu araçlara ödenen kira mevlasını sordu. Önerge yazılı olarak cevaplanacak.

BÜTÇENİN GERÇEKLEŞME ORANI

Önergelerin ardından İSU Müdürü Ali Sağlık 2021 yılı faaliyet raporunu sunmak için kürsüye çıktı. 2021 yılı içerisinde İSU’da personel sayısının 129 kişi arttığını ifade eden Ali Sağlık, “Personelin yüzde 54’ü BELDE AŞ’de çalışan personel. 2021 yılı içerisinde abone sayımız yüzde 3 oranında arttı. Bu artış rutin hale geldi. Şehre sağlanan suyun yüzde 70’i Yuvacık Barajından sağlanıyor. Bütçenin Gelir gerçekleşmesi yüzde 105 gider bütçesi ise yüzde 97 oranında gerçekleşmiştir.

GELİR GİDER BÜTÇE TAHMİNLERİ

Gelir Bütçesi 1 Milyar 108 milyon 567 bin Lira olarak gerçekleşti. Gider bütçesi ilse 1 milyar 316 milyon 466 bin lira olarak tahmin edilmişti. 2022 yılı tahmini gelir bütçesi ise 1 milyar 420 Milyon olarak tahmin edildi. Gider bütçesi ise 1 milyar 785 milyon olarak tahmin edildi. Gelirlerimizin yüzde 84.3 mal ve hizmet satışı oluşturuyor. Gider bütçemizin yüzde 40.4’ü personel bütçesi olarak gözüküyor. En büyük giderimiz yüzde 40,2 ile mal ve hizmet alımı giderleri. 2021 yılı çok yoğun çalıştığımız bir yıl oldu. Bütçemizin yüzde 49’unu yatırımlara kullandık” ifadelerini kullanarak İSU’nun devam eden çalışmalarını anlattı.

MALİ DURUMU ÖZETLEDİ

Ali Sağlık’ın sunduğu faaliyet raporuna CHP grubu muhalefet şerhi koydu. Faaliyet Raporunu değerlendiren CHP grup Başkan Vekili Engin Taşdemir İSU çalışanlarına teşekkür ederek konuşmasına başladı. Taşdemir “İSU’nun 2021 tahmini Gelir bütçesi 1.108.567.000 TL, Gerçekleşen Gelir Bütçesi 1.166.514.126 TL, 2019 yılı tahmini Gider bütçesi 1.316.466.000-TL, gerçekleşen gider bütçesi 1.283.319.061-TL’dir. Sadece abonelere satmış olduğu su, atık su ve kanalizasyon bakımından elde ettiği gelir 932.710.351 TL. Genel olarak mali durum bu” dedi.

“DENETİM KONUSUNDA ZAYIFSINIZ”

Mali durum özeti sonrası genel eleştirilerine geçen Engin Taşdemir, “Su numunelerinde yapılan testlerde hiçbir sorun olmadığı yazıyor. Oysa alt yapı çalışmaları yapıldıktan sonra bazı mahallelerde günlerce çeşmelerden sapsarı çamur gibi su aktı. Bunların numunesi yapıldı mı? Cevabını almak istiyorum. Gelelim en önemli konulardan birisine. Alt yapı zor iştir ama siz alt yapı konusunda ısrarla size söylediklerimizi dikkate almıyorsunuz. Açıkça söylüyorum; her şeyi kendinizin bildiğini düşünüyorsunuz. Birçok mahallede alt yapı çalışmasını yerinde gidip inceledik. İSU tüm altyapı işlerini ihale ediyor. Bu ihaleyi alan firmalar alt taşerona onlarda alt taşerona veriyor. İSU bu konuda çalışmaları yerinde günlük veya haftalık inceleyip denetim yapmıyor. Denetim konusunda zayıfsınız” ifadelerini kullandı.

“TAM BİR PLANSIZLIK VE KAMU ZARARI SÖZ KONUSU”

İSU’nun yaptığı altyapı çalışmaları ile ilgili, “Bu alt yapı en az 50 yıl gider diyebiliyor musunuz?” diye soran Taşdemir, “İncelediğimiz birçok yerde 3-5 yıl sonra ciddi alt yapı sorunları çıkacağını tespit ettik. Bütün bunları söylememize rağmen dikkate almıyorsunuz oysa harcadığınız paranın kamu parası olduğunu hatırlatmak isterim. Tam bir plansızlık ve kamu zararı söz konusudur. Haftalardır asfaltlama yapılmayan mahalle ve sokaklar var. Asfalt yapılan yerlerde hiç inceleme yaptınız mı? Yapılan asfaltlama bazı yerlerde gelişigüzel sadece alt yapıyı örtmek için yapılmış. İlk yağmurda bozulacak onlarca yol var” dedi.

“SAHİL KÖTÜ KOKU YAYIYOR”

Taşdemir açıklamasının devamında, “Geçtiğimiz yıl yasa ile köylerimiz tekrar eski haline gelerek mahalle statüsünden köy haline dönmüştü. Bu konuda köylerde su fiyatları ile ilgili bir indirime gitmeyi düşünüyor musunuz? Kandıra Cezaevi arkasında ki dere de sık sık lağım suyu görülmektedir. Cezaevinin kanalizasyon suyunu arıtmadan dereye deşarj ettiği söyleniyor. Bu konuda bir denetim yapıldı mı? Büyükşehir belediyesinin arkasında ki otopark kısmının olduğu alanda bazı günlerde denizden çok kötü koku yayılmaktadır. Burada arıtma sürekli yapılmıyor mu?

“MUHALEFET ŞERHİ KOYUYORUZ”

Su faturaları ile ilgili bir konuya da değinmek istiyorum. Ocak ayı 1. Kademe 3.27 TL 2.kademe 5.96 TL Şubat ayı 1.kademe 3.71TL 2.kademe 6.77 TL, Mart ayı 1.kademe: 4.12 TL 2.kademe 7.52 TL, Nisan ayı 1.kademe 4.32 TL 2.kademe 7.88 TL, ortalama 1. kademede %32,23 2. kademede %32,25 zam yapılmış. Bunun gerekçesini öğrenmek istiyoruz. Osmangazi Köprüsü’nün, uçurtma tepesinin, SEKA Parktaki lalelerin, hele hele en ilginci Kocaeli Stadyumunun İSU’nun Faaliyet Raporunda ne işi var? Bana bunun mantığını anlatacak bir arkadaş var mı? Bunu açıklarsanız çok sevinirim. Ortada harcanmış 1 milyar 316 milyon 466 bin TL bir harcama varken, ciddi sorunların çözülmemiş olmasından ötürü Faaliyet Raporuna muhalefet şerhi koyduğumuzu belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜKAKIN CHP’Yİ HEDEF ALDI”

Engin Taşdemir’in açıklaması sonrası söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın açıklamalara tepki gösterdi. Faturalardan örnek verdi Engin Bey. Bu zam nerden geldi diye sordu. Ortalama fiyatımız 7.07 lira. Bu yatırımların emsalini kıyasladığımızda asla böyle bir performans göstermeyen kendi belediyelerinizde su fiyatlarını söyleyeceğim. Antalya Belediyesi şampiyon 15,39 lira. İkincisi Tekirdağ Belediyesi 14,8 Lira. İnsan biraz bakar. Kocaeli’de sadece 7.7 lira. Biz bu performansı bütçemizin yüzde 50’si ni bu tarife ile yaptık. Son derce güzel yönetiliyor. Kusurlar olmuştur. Bu motivasyon bozmaktan başka bir şey değildir. 600 milyon liralık yapılan yatırım gerçekten yüz akıdır. Faturalar ilişkin zam baskısına rağmen biz buna direnerek devam ediyoruz Mecliste belediye başkanı bulduğunuz için de gururluyum. İstanbul Büyükşehir’de bulamazsınız.” ifadelerini kullandı.

MECLİS GERİLDİ

CHP grup Başkan Vekili Engin Taşdemir konunun diğer belediyelere gelmesinden rahatsız oldu. “Konuyu diğer belediyelere siz getiriyorsunuz” diyen Taşdemir Büyükakın, “Sakıncası mı var?” diye tepki gösterdi. İki tartışmaya dönen tepkilerde sesler yükseldi. Taşdemir’in, “Vatandaş 1 hafta boyunca çamurlu su içmiş ben bunu söylemicem de ne söyleyeceğim” demesi sonrası ortam daha da gerildi. Başkan Büyükakın, Taşdemir’e iftira ediyorsunuz diye tepki gösterdi. Büyükakın, “Bir hafta onu mu içti vatandaş? Bir hafta boyunca o musluktan o su akmaz. 1 hafta botunca bir musluktan öyle çamur akmaz. Doğru söylemiyorsunuz” dedi.

“NAMUSUN ÜZERİNDE YEMİN EDİYORUM”

İftira sözüne kızan Taşdemir, “Namusum üzerinde yemin ediyorum, yalan söylüyorsam istifa edeceğim. 1 haftadan fazla aktı. Bir tane yetkili arkadaşınızı benle verim. Bir de belediye çalışanı ile gelsin. Benim aksime bir şey söylerlerse istifa edeceğim. Bunun yalanı olur mu? Niye eleştirilerden rahatsızsınız. Kendisiniz alkışlatmaya ne kadar meraklısınız!” dedi. Başkan Büyükakın araya girerek, “o su Kocaeli’den yapılan tüm alt yapı çalışmalarında öyle mi akıyor?” dedi. Büyükakın’ın sözlerine karşı çıkan Taşdemir, “Ben öyle demedim. Yerini söyledim. Kelime oyunları yapıyorsunuz. Ben 12 ilçeden böyle su mu akıyor dedim. Bunu söylemek niye rahatsız ediyor” dedi.

“CHP MECLİSİ TERK ETTİ”

Büyükakın, “Bir haftadır böyle akıyor, insanları içiyor, test ettirdiniz mi dediniz? Her yer böyle demen algı çalışması. Biz işimizi yapıyoruz. Söyledikleriniz ile yaptığımız işlere gölge düşüremez. Kocaeli sizi de görüyor. Sizin belediyelerinizi de görüyor. Sizin büyükşehir Belediye başkanları meclise gelmiyor” dedi. Mecliste AKP’li meclis üyelerinin olmadığını hatırlatan Taşdemir, “1 buçuk kattirilyon bütçeyi oylayacağız burada meclis üyeleriniz yok” dedi. Başkan Büyükakın toplantısı olduğu için meclisi terk etmek durumunda kaldı. Meclis başkanı Zinnur Büyükgöz’ün de muhalefet grubunu hedef alması sonrası Taşdemir eleştiri hakkımız yok. 20 kişi meclis yapsınlar” diyerek partisi ile meclisi terk etti