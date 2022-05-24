AKP’liler çoğunluk olmayınca 1 saat ara verip meclis üyelerini çağırdı

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSU) 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Büyükşehir Meclisi toplantısı sonrası yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zinnur Büyükgöz başkanlığında yapılan meclis toplantısında tartışma yaşandı. Faaliyet Raporu sonrası İSU’ya eleştirilerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir’e Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tepki gösterdi. Musluktan akan kirli su tartışması nedeni ile gerilen mecliste CHP’li Meclis Üyeleri eleştiri haklarının gasp edilmesini gerekçe göstererek meclisi terk etti. Az sayıda AKP’li meclis üyesinin katıldığı İSU Meclisinde CHP’li Engin Taşdemir, “1 buçuk milyar bütçeyi oylayacağız burada meclis üyeleriniz yok” diye tepki göstermişti.

GELEYEN MECLİS ÜYELERİ GELDİ

CHP’lilerin terk ettiği meclis toplantısı az sayıda meclis üyesi ile devam etti. Meclis toplantısına daha önce alışık olmadığı şekilde 1 saat ara verildi. Oylama için yeterli çoğunluğun sağlanamadığı meclis toplantısındaki 1 saatlik ara sonra ikinci birleşim Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yapıldı. Birinci bileşimde olmayan bazı AKP’li meclis üyeleri ikinci bileşime katıldı. İYİ Partili meclis üyeleri ise ikinci bileşime katılmazken AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş toplantıya katıldı. 1 Saat ara verilen meclisin ikinci bileşimi yaklaşık 15 dakika sürdü.

“ELEŞTİRİ ADI ALTINDA GÖLGE DÜŞÜRMEYE İZİN VERMEYİZ”

Yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bizim ne kadar tahammüllü olduğumuz şehir 3 yıldır görüyor. Kendilerine Ankara meclisini izlemelerini tavsiye ediyorum. Orada sık sık nobran ifadeler görülüyor. Bu meclisi biz 3 yıldır son derece tahammüllü bir şekilde götürüyoruz. Eleştiri adı altında bu kurumun 3 yıldır gerçekleştirdiği örnek çalışmaları gölge altına düşürmeye sessiz kalmayız. İSU’nun başarısı ortadadır. Bu başarılara gölge düşürülmesine müsaade etmeyiz.

“ELEŞTİRİ DEĞİL HAKSIZLIK”

Bir hafta on gün çamur aktığı iddia edilen mahallede inceleme yaptık. Eğer bir yerde üçüncü kattan çamur akıyorsa birinci kattan da akması gerekir. Sadece üçüncü katta problem varsa iç tesisat sorunudur. Çevredeki diğer evlerde de olması gerekir şebeke kaynaklıysa. Bir evin sadece üçüncü katında bir hafta boyunca olmaz, olamaz. Bu doğru değil. Antalya zam şampiyonu su fiyatında. Bize yapılan eleştiri değil haksızlık Onu heyecanla söyledi istifa etmesini de beklemiyoruz. Gerek yok. Bizim niyetimiz bağcığı dövmek değil. Tablo net şekilde ortaya çıktı. Toplantı yeter sayısını azaltmak için meclis terk etmeyi de doğru bulmuyorum. Meclisi çalıştırmamak için yapılmış kasıtlı bir tavırdır. Demokratik değil. Bunun taktirini kamuoyuna bırakıyorum. Kendisinden de istifa etmesini beklemiyoruz. Olayın heyecanı ile söylenen bir söz olduğunu düşünüyorum” dedi.

“MESELE ÇAMURLU SU OLMASI DEĞİL”

Konuyla ilgili söz alan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Az önce isnaf edilen konu ile ilgili ilgili şube müdürünü gönderdim. Evi ziyaret etti. 3 katlı bir evin üçüncü katından şikayet var. İkinci kat boş. Bugüne kadar su kirliliği ile ilgili şikayetlerinin olmadığı belirtildi. İlgili mahalleden de herhangi bir şikayet gelmedi” dedi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “Mesele çamurlu su akması değildi. Siz çok can alıcı bir kısma temas ettiniz. Büyükşehirlerdeki su fiyatlarını karşılaştırdınız. O meclislere belediye başkanlarının katılmadığını söylediniz. Bu konunun üzerinde durmaya gerek yok. Su fiyatlarının üzerinde durmalıyız tekrar tekrar” dedi.