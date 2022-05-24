24 May 2022 - 23:00- Gündem G: 24 May 2022 - 23:03

Yeni vaka sayısı arttı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 6 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.
Yeni vaka sayısı arttı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Mayıs Salı gününün verilerine göre, 136 bin 332 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 1300’ÜN ÜSTÜNE ÇIKTI

Güncel verilere göre, bin 304 yeni vaka tespit edilirken 6 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte bin 184 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,18, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,48 olarak belirlendi.

Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 838 bin 738, 2’nci dozda 53 milyon 60 bin 701 ve 3’üncü dozda 27 milyon 791 bin 784 olmak üzere 147 milyon 697 bin 10 aşı uygulandı.

24 May 2022 - 23:00 - Gündem

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