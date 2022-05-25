Görme engelli vatandaşlara Dijital Baston Eğitimi verildi  

Hayatın her alanında vatandaşlara kolaylık sağlayacak adımlar adan İzmit Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, görme engelli vatandaşlara 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dijital baston hediye etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dijital bastonu teslim edilen vatandaşlara bastonu kullanmalarına yönelik eğitim verildi. Vatandaşlara sağlanan dijital baston ve eğitimler için görme engelli vatandaşlar ve aileleri İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.