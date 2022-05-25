Görme engelli vatandaşlara Dijital Baston Eğitimi verildi  

Hayatın her alanında vatandaşlara kolaylık sağlayacak adımlar adan İzmit Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, görme engelli vatandaşlara 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dijital baston hediye etti.
TEŞEKKÜR ETTİLER
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında dijital bastonu teslim edilen vatandaşlara bastonu kullanmalarına yönelik eğitim verildi. Vatandaşlara sağlanan dijital baston ve eğitimler için görme engelli vatandaşlar ve aileleri İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.