25 May 2022 - 14:45- Gündem G: 25 May 2022 - 14:46

Derince Belediyesi’nde bütçe kesin hesabı onaylandı

Derince Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetirken, katiplikleri Halime Gökdemir...
Derince Belediyesi’nde bütçe kesin hesabı onaylandı mask

Derince Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısının ikinci oturumunu Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetirken, katiplikleri Halime Gökdemir ve Furkan Güngör yaptı. Açılış ve yoklamanın ardından başlayan meclisin gündeminde iki madde yer aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı 2021 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve 2022 yılı ek bütçe ile ilgili komisyon raporları, meclis üyeleri tarafından görüşülerek kabul edildi. Derince Belediyesi Meclisi bir sonraki toplantı tarihini ise 7 Haziran Salı günü saat 17:00 olarak belirledi.

25 May 2022 - 14:45 - Gündem

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