Başkan Hürriyet iç mimarları ağırladı  

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı İç Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Hazel Pala Özcan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Özden Özyurt, Betül Çevik ve Özge Nur Altınboy, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret etti. Başkan Hürriyet, geçtiğimiz Ocak ayında başkan seçilen Hazel Pala Özcan ve yönetimine başaralı bir dönem geçirmelerini temenni etti. Hazel Pala Özcan ve yönetimi de misafirperverliğinden ötürü Başkan Hürriyet’e teşekkürlerin iletti.