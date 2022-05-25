Prag’dan Berlin’e trenle seyahat

Tarih; 12 Mayıs 2022 Perşembe.

Sinem kızımız ve Turgay yeğenimiz eşliğinde Prag Narodni Tren Garı’na gidiyoruz.

Bizi Berlin’e ulaştıracak trenimiz 10.25’te hareket edecek. Kardeşlerimiz, son noktaya kadar bize rehberlik ediyorlar. 5 No’lu peronda hareket saatini bekliyoruz. Trenimiz perona yanaşıyor ve tam saatinde hareket ediyor. Kompartımanımızda iki Alman kadın, bir de esmer genç adam var. Tren seyahati çok keyifli. Prag’dan çıkar çıkmaz yemyeşil bir ortama giriyoruz. Her yer yemyeşil. Yine sapsarı Kanola tarlaları yol boyunca akıp duruyor. Bir ara tren lokantasına geçiyor ve bir şeyler atıştırıyorum. Yol boyunca küçük yerleşimler var. Her yerde çatısı örtülü, ahşap ağırlıklı, son derece estetik yapılar dikkatimi çekiyor. Doğa ile iç içe yaşanası ortamlar. Doğaya zarar verecek hiçbir yanlış göremiyorum. Ve ülkemin vahşi talan düzeni aklıma takılıyor! Ağlamak ve küfürler sallamak geliyor içimden!

Berlin'de tarihi Kaiser Wilhelm Kilisesi önünde bir anne ve oğlu.

Bir noktada Almanya sınırına giriyoruz.

Nasıl anlıyoruz?

Kontrol görevlileri ve Alman polisi çıkıyor karşımıza! Yeniden kimlikler sunuluyor! Sert bir üslupla “Maskeler Lütfen” uyarıları yayınlanıyor!

Kısa bir süre sonra Dresten’e varıyoruz. Polis, pasaport kontrolü yapıyor. Suriyeli olduğunu öğrendiğimiz genç adam trenden indiriliyor. Onunla birlikte pasaportu olmayan 8 kadar genç insan indiriliyor! Trenimiz yeniden hareket ediyor ve Berlin-Banhof tren garında iniyoruz.

Yıkılan Berlin duvarının parçaları ateş pahasıydı.

Peronda bizi sevgili oğlumuz Kayra karşılıyor. İşte, mutluluğun resmi böyle çiziliyor!

Gar çıkışında bir süre bekliyor, sohbet edip hasret gidermeye çalışıyoruz. Sonra, bir taksiye yöneliyoruz. Şoförümüz Gaziantep kökenli, Almanya’da dünyaya gelmiş genç bir adam.

Rezervasyonumuzun olduğu AZIMUT Oteli’ne varıyoruz. Tarihi bir bina. Üç yıldızlı bir otel. Merkezi sayılabilecek bir yerde, “Zoologischer Garten (Hayvanat Bahçesi) ve İkinci Dünya Savaşı’nda bombalanan Kaiser Wilhelm Kilisesi’nin yakın çevresinde bulunuyor. Bu kilise, olduğu gibi korunmuş, onarım yapılmamış ve tarihi kaderi ile bir müze olarak insanlığın vicdanına bırakılmış.

Metro, tramvay, belediye otobüsleri ile her yere kolay ulaşımı olan bir mekandayız.

CHECKPOINT CHARLIE

Almanya’nın düzeni üzerine…

Kayra ile yakın çevrede dolaşıyoruz.

Berlin de yeşil alanlarla çevrelenmiş bir kent. Yeni Göl (Neu See) kenarında, Rosa Luksemburg köprüsünden geçerek bir kır bahçesi ve restoranda mola veriyoruz.

Bir şeyler atıştırdığımız kafe-restoranın hemen yanında geniş bir alanda “Bira Bahçesi” vardı. Bizdeki “çay bahçeleri” gibi.

“Bizi kıskandığı” söylenen Almanya’nın hallerini sordum, Kayra anlattı biz dinledik;

“İşsiz kalınca devlet, son işinden aldığın maaşın yüzde 60’ını ödüyor. 3 ay ile bir buçuk yıl arasında “işsizlik maaşı” alınabiliyor. Alman vatandaşı isen, bunu sürekli veriyor.

JOB CENTER (İş Merkezi) başvuran ve iş arayan niteliksiz kişilere meslek kursları veriyor. Örneğin; ehliyet eğitimi ile ehliyet alıyorsun. İnşaat, forklift, vinç operatörlüğü, vb. kurslar sonrası belge veriliyor ve iş bulmak kolaylaşıyor.

TORUNUM MİNA İLE…

Ülkede işsizlik yüzde 5 oranında. Ancak buna “Bilinçli işsizlik” deniyor!

Düzene karşı olan bir kısım insan, bilinçli olarak iş aramıyor! Ama devlet, bu vatandaşlarını da aç açık bırakmıyor. Kişi başına 1600 avro aylık ödeme yapıyor. Aile 2 kişilik ise 3200 avro alıyor. Ayrıca, tek çocuk için 219 avro, iki çocuk varsa 500 avro, üç çocuk varsa 800 Avro daha ödeniyor. Çünkü, “SOSYAL DEVLET” olmanın gereği bu. Bir de nüfusu gençleştirmek amacı var.”

Peki ya eğitim, sağlık?

“Devlet okulları mecburi ve parasız. Yine devlet kontrolünde uluslararası okullar var. Almanya’da kalıcı olmayanların tercihi. Birleşmiş Milletler’den destek alıyorlar. Velilerden aylık 20-30 avro katkı payı alıyorlar.

Örneğin; Mina, devlet okulunda öğrenci. Eğitim ve yemek ücretsiz. Çocuk iki gün üst üste okula gitmese kapıya polis geliyor!

İŞTE MUTLULUĞUN RESMİ

Almanya’da “Devlet sigortası” yok! Devlet, özel sigorta kurumlarına işi paylaştırmış. Her vatandaş ve insan için 6 ayda bir sağlık kontrolü ve çek-up mecburi. Aile doktoruna gitmeden-acil durum hariç- hastaneye gidilemiyor. Tam bir SOSYAL DEVLET!

İlginç olan bir başka konu; “Berlin’de çeşme suyu içilebiliyor!”

Bir market kasiyerinin 1500 avro ve üzeri bir aylık geliri var. Keyifle yaşamını sürdürebiliyor. 100 avroya haftalık “temel gıda ihtiyaçlarını” yani eti, sütü, balığı ile karşılayabiliyor.”

Anlattıklarını şaşkınlık ve kıskançlıkla dinledikten sonra, ertesi gün buluşmak üzere Kayra’dan ayrıldık. Sakin bir uyku düzeni ile yorgunluğumuzu attık.

BERLİN’DE BİR TİYATRO BİNASI

Berlin’de iki mutlu gün…

Tarih, 13 Mayıs 2022 Cuma.

Kayra’nın önerisi ile kişi başına 8.80 avro ödeyerek 24 saat boyunca her türlü ulaşım aracında kullanılabilen “günlük seyahat kartı” aldık ve metro ile buluşma yerimiz “Aleksander Plaz”a gittik.

Burası, kentin en merkezi iş alanı. Kayra’nın şirketi de burada. Kayra ve torunumuz Mina’yı beklerken, Türk vatandaşlarımızın işlettiği bir yerde “Berlin döneri” yedik. Isıtılmış yuvarlak ekmeğe sarımsaklı yoğurt ve acılı ezme sürülüyor, sonra ince kesilmiş döner ve üstüne soğan, domates eklenerek servis yapılıyor. Doğrusu çok lezzetliydi. Fiyatı ise 6 avro.

Sonra beklenen an geldi. Kayra ve torunumuz Mina ile buluştuk. Kayra’nın işyerine gittik ve Mina ve Kayra’ya armağanlarımızı verdik.

Sonra, ailece yakın çevreyi dolaştık, hasret gidermeye çalıştık. İki buçuk yıllık hasret birkaç saatte giderilebilir mi?

Ertesi gün yine buluşmak üzere veda ettik.

BERLİN’DE KAFE İŞLETEN TÜRKLER

Berlin’i tanımak…

14 Mart Cumartesi günü Kayra ve Mina ile yeniden buluştuk. Bu kez buluşma noktamız Statmitte oldu. Metro çıkışı ilk olarak bir sanat galerisini gezdik. Sonra, o gün için araç trafiğine kapanmış geniş bir caddede bisikletleriyle gezen ve her yaştan insanlar ve bisiklet gruplarına tanık olduk. Geniş caddelerde cam reklam kulübeleri gördük. Cadde kenarlarında sigara içme mekanları vardı. Kimi şarabını ya da birasını alıp bu mekanlara geliyordu.

Derken, sevgili çocuklarımız geldiler.

“Uniter Der Linder” yani “Ihlamurlar Caddesi’ni” gördük. Bu alan, bir zamanlar bataklıkmış. Osmanlı’dan bahçevanlar gelmiş ve bu alanı ıhlamur ağaçları ile donatıp bataklığı kurutmuşlar. Bu caddenin sonunda “Branderburg kapısı” yer alıyor.

Sonra, Checkpoint Charlie- denilen, savaş sonrası Doğu-Batı Almanya arasındaki geçiş noktasını kontrol eden ABD askerlerinin yer aldığı kontrol noktasını gördük. Bu noktada şimdi, “Berlin Duvarı”nın irili ufaklı parçaları satılıyor. Kapitalizm her şeyi değerlendiriyor!

“Kırmızı Bina” denilen Belediye Binasını, Berlin’in içinden geçen nehri, devasa televizyon kulesini, Ünlü Poseidon Heykeli’ni, kentin birçok tarihi ve sakin köşesini keyifle gezdik.

Ve sonunda veda zamanı geldi. İki sevgili varlığımıza veda ederek otelimize döndük.

Yuvaya dönüş…

Ertesi gün, uçağımızın hareket saatinden 4 saat önce Berlin Havaalanı’na vardık. İlginç olan şu ki, neredeyse Berlin’de kalacaktık!

“Check in” işlemini yaptık, bavulumuzu verdik, koltuk numaralarımızı aldık ve sonra kontrol noktasına geldik. Önce, “aşı bilgileri” istendi. Pasaportumuza işlendiği için sorun yoktu. Sonra, ikinci kontrol noktasına geldik. Elimizdeki el çantaları, madeni ne varsa, bel kemerimiz, üst giysilerimiz sepetlere kondu. Onlar kontrolden geçerken, bir polis iki bacağımızı ve kollarımızı açarak bir mekanda durmamızı istedi! Buradan da geçtik. Sonra, eşyalarımızı almaya gittiğimizde yakalandık! Çantamızda “kola şişeleri” bulundu ve el konuldu! Bekleme alanına geçerken bu meşrubatın ve pek çok ürünün satıldığı “Freeshop”tan geçtik!

Sonra, bir kontrol noktasına daha geldik, polis yeniden pasaport ve “parmak izi” kontrolleri yaptı! “Galiba bunlar bizi göndermeyecekler” derken, bu engeli de aştık ve uçağa geçiş kapısına kadar gelebildik! Tabi, burada gerekli ceremeyi çekerek yeniden meşrubat ve su aldık!

Sonra, uçağımıza bindik ve ülkemize döndük.

Kontrol görevlilerinin yakalayamadığı “anılarımız ve fotoğraflarımız” bu gezinin tesellisi oldu.

Bedeli ağır olsa da gezip görmek “yaşam dersleri” veriyor.

S O N

Mustafa Küpçü yazdı...