25 May 2022 - 15:00- Gündem G: 25 May 2022 - 15:02

Karamürsel’de küresel ısınmaya dikkat çekildi

Resmî Gazete’nin 23 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan genelge ile 5 Haziran’ı içine alan hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı...
Karamürsel’de küresel ısınmaya dikkat çekildi mask
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Resmî Gazete’nin 23 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan genelge ile 5 Haziran’ı içine alan hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca duyurulacak bir temayla her yıl “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacak. Karamürsel ilçesinde de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği’ söyleşisi gerçekleştirildi. Karamürsel Atatürk Ortaokulu tarafından TÜBİTAK destekli organize edilen söyleşi Karamürsel Kültür Merkezi’nde, Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Güroy tarafından gerçekleştirildi.

“DEVLET KADAR BİREY DE SORUMLU”

Okul Müdürü Necmeddin Şahin, söyleşiye gelenlere teşekkür etti. Ardından Prof. Dr. Derya Güroy, son yıllarda dünyada iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal olaylardan örnekler vererek küresel ısınmanın olumsuz etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İklim değişikliğinin neden ve sonuçları üzerinde de duran Güroy, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmasında, devletler kadar bireylerin de sorumluluklarının olduğuna dikkat çekti. Söyleşiye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

25 May 2022 - 15:00 - Gündem

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