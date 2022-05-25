Karamürsel’de küresel ısınmaya dikkat çekildi

Resmî Gazete’nin 23 Mayıs 2022 tarihli sayısında yayımlanan genelge ile 5 Haziran’ı içine alan hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca duyurulacak bir temayla her yıl “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanacak. Karamürsel ilçesinde de Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Küresel Isınma ve İklim Değişikliği’ söyleşisi gerçekleştirildi. Karamürsel Atatürk Ortaokulu tarafından TÜBİTAK destekli organize edilen söyleşi Karamürsel Kültür Merkezi’nde, Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Derya Güroy tarafından gerçekleştirildi.
“DEVLET KADAR BİREY DE SORUMLU”
Okul Müdürü Necmeddin Şahin, söyleşiye gelenlere teşekkür etti. Ardından Prof. Dr. Derya Güroy, son yıllarda dünyada iklim değişikliğinden kaynaklanan doğal olaylardan örnekler vererek küresel ısınmanın olumsuz etkileri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İklim değişikliğinin neden ve sonuçları üzerinde de duran Güroy, iklim değişikliğinin kontrol altına alınmasında, devletler kadar bireylerin de sorumluluklarının olduğuna dikkat çekti. Söyleşiye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.