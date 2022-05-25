Mostar Derneği’nden yardım kermesi

Karamürsel Mostar Yardımlaşma Dayanışma Bilim Kültür ve Sanat Derneği tarafından Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kermesin açılışı dualarla yapıldı. Kermesin açılışını Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Dernek Başkanı Mehmet Şirin gerçekleştirdi. Protokol kermesi gezerken Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, gıda reyonundan alışveriş yaparak ilk siftahı yaptı. Dernek Başkanı Mehmet Şirin, “Derneğimiz 2009 yılında kurulmuş olup 13 yıldır gerek yardımlaşma ve dayanışma gerekse milli ve manevi değerlerinin korunması anlamında faaliyetlerde bulunmaktadır. Kermesimize katkı sağlayan, hizmet eden dernek üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.