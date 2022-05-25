25 May 2022 - 15:01- Gündem G: 25 May 2022 - 15:02

Mostar Derneği’nden yardım kermesi

Karamürsel Mostar Yardımlaşma Dayanışma Bilim Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen yardım kermesi dualarla açıldı

Mostar Derneği’nden yardım kermesi mask

Karamürsel Mostar Yardımlaşma Dayanışma Bilim Kültür ve Sanat Derneği tarafından Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kermesin açılışı dualarla yapıldı. Kermesin açılışını Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Dernek Başkanı Mehmet Şirin gerçekleştirdi. Protokol kermesi gezerken Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, gıda reyonundan alışveriş yaparak ilk siftahı yaptı. Dernek Başkanı Mehmet Şirin, “Derneğimiz 2009 yılında kurulmuş olup 13 yıldır gerek yardımlaşma ve dayanışma gerekse milli ve manevi değerlerinin korunması anlamında faaliyetlerde bulunmaktadır. Kermesimize katkı sağlayan, hizmet eden dernek üyelerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

25 May 2022 - 15:01 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.190.053 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince’de aileler buluşuyor mask
Derince’de aileler buluşuyor
Kaymakam Çelikkaya’dan Atakent Cihan Hastanesi'ne ziyaret mask
Kaymakam Çelikkaya’dan Atakent Cihan Hastanesi'ne ziyaret
Mostar Derneği’nden yardım kermesi mask
Mostar Derneği’nden yardım kermesi
Karamürsel’de küresel ısınmaya dikkat çekildi mask
Karamürsel’de küresel ısınmaya dikkat çekildi
Sokağa akan su esnafı bezdirdi: Yetkililer çözüm bulsun mask
Sokağa akan su esnafı bezdirdi: Yetkililer çözüm bulsun
Derince Belediyesi’nde bütçe kesin hesabı onaylandı mask
Derince Belediyesi’nde bütçe kesin hesabı onaylandı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL