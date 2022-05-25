Kaymakam Çelikkaya’dan Atakent Cihan Hastanesi'ne ziyaret

Yenilenen yapısı ile sağlık hizmeti sunumuna devam eden Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asuman Kalkan, Atakent Cihan Hastanesi Genel Müdürü Latif Sezgin, Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm ve Kurumsal İletişim Müdürü Gökhan Tanrıverdi tarafından ağırlanan Çelikkaya, Atakent Sağlık Grubu tarafından gerçekleştirilen sağlık yatırımları ve gelecek planları hakkında bilgi aldı. Ziyarette hastanenin Kocaeli’de sunulan sağlık hizmeti değerini olumlu yönde etkileyeceğini belirten Kaymakam Çelikkaya, misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti. Görüşmenin sonunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asuman Kalkan, ziyareti için Çelikkaya’ya teşekkür etti.