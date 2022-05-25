25 May 2022 - 14:50- Gündem G: 25 May 2022 - 15:06

Sokağa akan su esnafı bezdirdi: Yetkililer çözüm bulsun
Sokağa akan su esnafı bezdirdi: Yetkililer çözüm bulsun mask
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Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz SEKA Devlet Hastanesi, Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği'nden yola su akmasına isyan etti. Konuyla ilgili gazetemize konuşan esnaf, Biz burada esnaflık yapmaktayız, poliklinikten günde 3-4 defa yola böyle su akıtılıyor. Dükkanımıza gelen müşteriler ve biz zor durumda kalıyoruz. Sokağın hali rezillik oluyor. Defalarca zabıtayı arayarak konuyu bildirdim. Ancak hiçbir şekilde bir çözüm bulunmadı. 6 ay önce bir zabıta geldi fotoğraf çekti ve gitti. Lütfen yetkililer buna bir çözüm bulsun." şeklinde konuştu.
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25 May 2022 - 14:50 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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