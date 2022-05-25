Sokağa akan su esnafı bezdirdi: Yetkililer çözüm bulsun

Gazetemizin WhatsApp ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz SEKA Devlet Hastanesi, Yürüyüş Yolu Semt Polikliniği'nden yola su akmasına isyan etti. Konuyla ilgili gazetemize konuşan esnaf, Biz burada esnaflık yapmaktayız, poliklinikten günde 3-4 defa yola böyle su akıtılıyor. Dükkanımıza gelen müşteriler ve biz zor durumda kalıyoruz. Sokağın hali rezillik oluyor. Defalarca zabıtayı arayarak konuyu bildirdim. Ancak hiçbir şekilde bir çözüm bulunmadı. 6 ay önce bir zabıta geldi fotoğraf çekti ve gitti. Lütfen yetkililer buna bir çözüm bulsun." şeklinde konuştu.