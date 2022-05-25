Beymen Club ile romantik ve tutkulu yaz  

2022 İlkbahar Yaz sezonunda yazın her anını doyasıya yaşamak isteyen herkesi sonsuz bir yaz yolculuğuna davet eden Beymen Club, Lizbon sokaklarının renkli dünyasından ilham alan tasarımlarıyla sezona enerji katıyor. Turuncu ve mavi tonlardaki Lizbon çinilerinden esinlenen desenli elbiseler ve şort takımlar, sezonun vazgeçilmezi keten blazer ceketler, beyaz delik iş bluz ve elbiseler Beymen Club kadınının romantik ve tutkulu ruhunu vurguluyor